Cisco Aktie News: Dow Jones Aktie Cisco am Donnerstagnachmittag kaum bewegt

Kursverlauf

Die Aktie von Cisco zeigt am Donnerstagnachmittag wenig Änderung. Die Cisco-Aktie bewegte sich zuletzt kaum. Das Papier stand via NASDAQ bei 69,52 USD.

Mit einem Wert von 69,52 USD bewegte sich die Cisco-Aktie um 15:53 Uhr auf dem Niveau des Vortages. Der Kurs der Cisco-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 70,07 USD zu. Das Tagestief markierte die Cisco-Aktie bei 69,40 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 69,81 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 421.869 Cisco-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 72,55 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (12.08.2025). Das 52-Wochen-Hoch liegt 4,36 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Cisco-Aktie. Bei 52,11 USD erreichte der Anteilsschein am 08.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 25,04 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 1,62 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,66 USD. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 70,00 USD für die Cisco-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 31.07.2025 abgelaufenen Quartal legte Cisco am 13.08.2025 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,71 USD. Im Vorjahresviertel hatte Cisco 0,54 USD je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz wurde auf 14,67 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 13,64 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Voraussichtlich am 12.11.2025 dürfte Cisco Anlegern einen Blick in die Q1 2026-Bilanz gewähren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 4,04 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Cisco-Aktie

Gartner Ranking 2025: Das sind die Top 25 Lieferkettenführer der Welt

Cisco-Aktie leichter: Cisco-Gewinn legt zu - aber Investoren vermissen KI-Impulse

Cisco-Aktie steigt: Deutsche Bank hebt Cisco auf 'Buy'