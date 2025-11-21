Cisco Aktie News: Dow Jones Aktie Anleger greifen bei Cisco am Freitagnachmittag zu

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Cisco gehört am Freitagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von Cisco legte zuletzt zu und stieg im NASDAQ-Handel um 0,7 Prozent auf 76,01 USD.

Die Cisco-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 15:53 Uhr 0,7 Prozent im Plus bei 76,01 USD. Kurzfristig markierte die Cisco-Aktie bei 76,14 USD ihr bisheriges Tageshoch. Bei 75,63 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 1.359.311 Cisco-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 80,06 USD. Dieser Kurs wurde am 20.11.2025 erreicht. Der aktuelle Kurs der Cisco-Aktie ist somit 5,33 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 52,11 USD am 08.04.2025. Der aktuelle Kurs der Cisco-Aktie ist somit 31,44 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,65 USD, nach 1,62 USD im Jahr 2025. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 70,00 USD.

Die Zahlen des am 31.10.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Cisco am 12.11.2025. Das EPS wurde auf 0,72 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,68 USD je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat Cisco mit einem Umsatz von insgesamt 14,88 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 13,84 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 7,53 Prozent gesteigert.

Cisco wird die nächste Bilanz für Q2 2026 voraussichtlich am 18.02.2026 vorlegen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 4,12 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

