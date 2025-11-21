Cisco Aktie News: Dow Jones Aktie Cisco am Freitagabend im Plus

Cisco im Fokus

Die Aktie von Cisco gehört am Freitagabend zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Cisco-Aktie konnte zuletzt im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,8 Prozent auf 76,82 USD.

Die Cisco-Aktie konnte um 20:08 Uhr im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,8 Prozent auf 76,82 USD. Der Kurs der Cisco-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 76,83 USD zu. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 75,63 USD. Bisher wurden heute 3.649.221 Cisco-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 20.11.2025 bei 80,06 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 4,22 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 08.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 52,11 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 32,16 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 1,62 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,65 USD. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 70,00 USD für die Cisco-Aktie aus.

Am 12.11.2025 hat Cisco in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.10.2025 – vorgestellt. Cisco hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,72 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,68 USD je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 7,53 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 13,84 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 14,88 Mrd. USD ausgewiesen.

Die Vorlage der Q2 2026-Finanzergebnisse wird für den 18.02.2026 terminiert.

Experten taxieren den Cisco-Gewinn für das Jahr 2026 auf 4,12 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Cisco-Aktie

Aktien von Mercedes und VW im Fokus: Vorsprung deutscher Autobauer bei autonomem Fahren bröckelt

Cisco-Aktie legt kräftig zu: Nach überraschend gutem Jahresstart optimistischer

Gartner Ranking 2025: Das sind die Top 25 Lieferkettenführer der Welt