Cisco Aktie News: Dow Jones Aktie Cisco am Donnerstagnachmittag auf grünem Terrain

Cisco im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Cisco. Zuletzt stieg die Cisco-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 1,5 Prozent auf 79,60 USD.

Um 15:53 Uhr wies die Cisco-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 1,5 Prozent auf 79,60 USD nach oben. In der Spitze gewann die Cisco-Aktie bis auf 79,77 USD. Mit einem Wert von 79,21 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wurden via NASDAQ 870.108 Cisco-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 20.11.2025 bei 79,77 USD. Das 52-Wochen-Hoch liegt 0,21 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Cisco-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 08.04.2025 Kursverluste bis auf 52,11 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 34,54 Prozent könnte die Cisco-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 1,62 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,65 USD. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 70,00 USD für die Cisco-Aktie aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Cisco am 12.11.2025. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,72 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,68 USD je Aktie generiert. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 7,53 Prozent auf 14,88 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 13,84 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die kommende Q2 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 18.02.2026 veröffentlicht.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 4,12 USD je Cisco-Aktie belaufen.

