Cisco Aktie News: Dow Jones Aktie Cisco tendiert am Donnerstagabend schwächer

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von Cisco. Die Cisco-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 3,0 Prozent auf 76,05 USD abwärts.

Das Papier von Cisco gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Um 20:08 Uhr ging es um 3,0 Prozent auf 76,05 USD abwärts. Die Abwärtsbewegung der Cisco-Aktie ging bis auf 75,88 USD. Mit einem Wert von 79,21 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten 4.670.989 Cisco-Aktien den Besitzer.

Am 20.11.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 80,06 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Cisco-Aktie somit 5,00 Prozent niedriger. Am 08.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 52,11 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 31,48 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Cisco-Aktie.

Cisco-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 1,62 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,65 USD aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 70,00 USD.

Am 12.11.2025 legte Cisco die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.10.2025 endete, vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,72 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,68 USD je Aktie erzielt worden. Im abgelaufenen Quartal hat Cisco 14,88 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 7,53 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 13,84 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Cisco dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2026 voraussichtlich am 18.02.2026 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Cisco im Jahr 2026 4,12 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

