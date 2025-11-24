Cisco Aktie News: Dow Jones Aktie Anleger greifen bei Cisco am Montagnachmittag zu

Aktie im Blick

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von Cisco. Die Cisco-Aktie konnte zuletzt im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,5 Prozent auf 76,50 USD.

Die Cisco-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 15:52 Uhr 0,5 Prozent im Plus bei 76,50 USD. Bei 76,88 USD erreichte die Cisco-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 76,49 USD eröffnete der Anteilsschein. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 485.409 Cisco-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 80,06 USD markierte der Titel am 21.11.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Derzeit notiert die Cisco-Aktie damit 4,44 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 08.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 52,11 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 31,88 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Cisco-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 1,62 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,65 USD belaufen. Das durchschnittliche Kursziel der Cisco-Aktie wird bei 70,00 USD angegeben.

Am 12.11.2025 äußerte sich Cisco zu den Kennzahlen des am 31.10.2025 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,72 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,68 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 14,88 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 7,53 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 13,84 Mrd. USD in den Büchern standen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2026 dürfte Cisco am 18.02.2026 präsentieren.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Cisco-Gewinn in Höhe von 4,12 USD je Aktie aus.

