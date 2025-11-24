Cisco Aktie News: Dow Jones Aktie Cisco steigt am Abend

Kursentwicklung

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagabend der Anteilsschein von Cisco. Zuletzt stieg die Cisco-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 0,2 Prozent auf 76,29 USD.

Die Aktie notierte um 20:08 Uhr mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 0,2 Prozent auf 76,29 USD zu. Den Tageshöchststand markierte die Cisco-Aktie bei 76,88 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 76,49 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 1.967.136 Cisco-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 80,06 USD. Dieser Kurs wurde am 21.11.2025 erreicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Cisco-Aktie 4,94 Prozent zulegen. Am 08.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 52,11 USD ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 31,69 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Dividendenausschüttung für Cisco-Aktionäre betrug im Jahr 2025 1,62 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,65 USD belaufen. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 70,00 USD an.

Cisco gewährte am 12.11.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.10.2025 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,72 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,68 USD je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 7,53 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 14,88 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 13,84 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.

Die Vorlage der Q2 2026-Finanzergebnisse wird für den 18.02.2026 terminiert.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 4,12 USD je Cisco-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Cisco-Aktie

Aktien von Mercedes und VW im Fokus: Vorsprung deutscher Autobauer bei autonomem Fahren bröckelt

Cisco-Aktie legt kräftig zu: Nach überraschend gutem Jahresstart optimistischer

Gartner Ranking 2025: Das sind die Top 25 Lieferkettenführer der Welt