DAX23.239 +0,6%Est505.529 +0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,89 +1,4%Nas22.858 +2,6%Bitcoin76.840 +1,9%Euro1,1528 +0,1%Öl63,45 +1,5%Gold4.124 +1,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Bayer BAY001 NVIDIA 918422 Novo Nordisk A3EU6F RENK RENK73 DroneShield A2DMAA Siemens Energy ENER6Y Lufthansa 823212 Alphabet A (ex Google) A14Y6F Deutsche Telekom 555750 HENSOLDT HAG000 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Amazon 906866 BASF BASF11 Allianz 840400
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX letztlich höher -- US-Aktien in Grün -- Novo Nordisk scheitert bei Alzheimer-Studie -- Telekom, Alphabet, TKMS, D-Wave, Siemens Energy, Rheinmetall & Co., DHL, Bayer, Lufthansa, NEL im Fokus
Top News
Hype um NVIDIA-Aktie: UBS sieht KI-Rally noch lange nicht vor dem Ende Hype um NVIDIA-Aktie: UBS sieht KI-Rally noch lange nicht vor dem Ende
Ausblick: NIO stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor Ausblick: NIO stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Kursentwicklung

Cisco Aktie News: Dow Jones Aktie Cisco steigt am Abend

24.11.25 20:23 Uhr
Cisco Aktie News: Dow Jones Aktie Cisco steigt am Abend

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagabend der Anteilsschein von Cisco. Zuletzt stieg die Cisco-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 0,2 Prozent auf 76,29 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Cisco Inc.
66,54 EUR 0,17 EUR 0,26%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktie notierte um 20:08 Uhr mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 0,2 Prozent auf 76,29 USD zu. Den Tageshöchststand markierte die Cisco-Aktie bei 76,88 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 76,49 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 1.967.136 Cisco-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 80,06 USD. Dieser Kurs wurde am 21.11.2025 erreicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Cisco-Aktie 4,94 Prozent zulegen. Am 08.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 52,11 USD ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 31,69 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Dividendenausschüttung für Cisco-Aktionäre betrug im Jahr 2025 1,62 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,65 USD belaufen. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 70,00 USD an.

Cisco gewährte am 12.11.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.10.2025 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,72 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,68 USD je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 7,53 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 14,88 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 13,84 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.

Die Vorlage der Q2 2026-Finanzergebnisse wird für den 18.02.2026 terminiert.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 4,12 USD je Cisco-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Cisco-Aktie

Aktien von Mercedes und VW im Fokus: Vorsprung deutscher Autobauer bei autonomem Fahren bröckelt

Cisco-Aktie legt kräftig zu: Nach überraschend gutem Jahresstart optimistischer

Gartner Ranking 2025: Das sind die Top 25 Lieferkettenführer der Welt

In eigener Sache

Übrigens: Cisco und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Cisco

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Cisco

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Ken Wolter / Shutterstock.com

Nachrichten zu Cisco Inc.

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Cisco Inc.

DatumRatingAnalyst
13.02.2025Cisco NeutralUBS AG
22.09.2023Cisco OverweightJP Morgan Chase & Co.
18.05.2023Cisco NeutralJP Morgan Chase & Co.
18.05.2023Cisco OutperformCredit Suisse Group
16.09.2021Cisco BuyGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
22.09.2023Cisco OverweightJP Morgan Chase & Co.
18.05.2023Cisco OutperformCredit Suisse Group
16.09.2021Cisco BuyGoldman Sachs Group Inc.
16.09.2021Cisco OverweightJP Morgan Chase & Co.
16.09.2021Cisco OutperformCredit Suisse Group
DatumRatingAnalyst
13.02.2025Cisco NeutralUBS AG
18.05.2023Cisco NeutralJP Morgan Chase & Co.
19.08.2021Cisco NeutralCredit Suisse Group
10.02.2021Cisco NeutralGoldman Sachs Group Inc.
13.11.2020Cisco NeutralGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
16.05.2013Cisco Systems verkaufenJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
06.03.2013Cisco Systems verkaufenJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
18.08.2011Cisco Systems verkaufenRaiffeisen Centrobank AG
11.08.2011Cisco Systems underperformRBC Capital Markets
23.05.2011Cisco Systems verkaufenRaiffeisen Centrobank AG

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Cisco Inc. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen