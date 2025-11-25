DAX23.459 +1,0%Est505.573 +0,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,88 -4,6%Nas22.817 -0,2%Bitcoin75.330 -1,7%Euro1,1567 +0,3%Öl62,03 -2,1%Gold4.140 +0,1%
Cisco Aktie News: Dow Jones Aktie Cisco reagiert am Nachmittag positiv
25.11.25 16:09 Uhr

25.11.25 16:09 Uhr
Cisco Aktie News: Dow Jones Aktie Cisco reagiert am Nachmittag positiv

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagnachmittag der Anteilsschein von Cisco. Die Cisco-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,1 Prozent auf 76,35 USD.

Die Cisco-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 15:53 Uhr 0,1 Prozent im Plus bei 76,35 USD. Bei 77,05 USD markierte die Cisco-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke stand der Titel bei 76,47 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ 593.504 Cisco-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 80,06 USD erreichte der Titel am 21.11.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Cisco-Aktie liegt somit 4,63 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 08.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 52,11 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Cisco-Aktie derzeit noch 31,75 Prozent Luft nach unten.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,65 USD. Im Vorjahr erhielten Cisco-Aktionäre 1,62 USD je Wertpapier. Das durchschnittliche Kursziel der Cisco-Aktie wird bei 70,00 USD angegeben.

Die Bilanz zum am 31.10.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Cisco am 12.11.2025. In Sachen EPS wurden 0,72 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Cisco 0,68 USD je Aktie eingenommen. Der Umsatz lag bei 14,88 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 7,53 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 13,84 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q2 2026-Finanzergebnisse wird am 18.02.2026 erwartet.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 4,12 USD je Cisco-Aktie.

Redaktion finanzen.net

