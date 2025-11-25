DAX23.465 +1,0%Est505.574 +0,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,47 -7,8%Nas22.897 +0,1%Bitcoin74.478 -2,8%Euro1,1580 +0,5%Öl62,55 -1,3%Gold4.130 -0,2%
Cisco im Fokus

25.11.25 20:23 Uhr
Cisco Aktie News: Dow Jones Aktie Cisco zieht am Abend an

Die Aktie von Cisco gehört am Dienstagabend zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 0,5 Prozent auf 76,62 USD zu.

Die Aktie notierte um 20:08 Uhr mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 0,5 Prozent auf 76,62 USD zu. Bei 77,05 USD erreichte die Cisco-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 76,47 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 1.918.322 Cisco-Aktien.

Am 21.11.2025 markierte das Papier bei 80,06 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 4,48 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 08.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 52,11 USD ab. Der derzeitige Kurs der Cisco-Aktie liegt somit 47,04 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenausschüttung für Cisco-Aktionäre betrug im Jahr 2025 1,62 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,65 USD belaufen. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 70,00 USD an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Cisco am 12.11.2025 vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,72 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,68 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 14,88 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 7,53 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 13,84 Mrd. USD in den Büchern standen.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2026 wird am 18.02.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 4,12 USD je Cisco-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Übrigens: Cisco und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads).

Bildquellen: Ken Wolter / Shutterstock.com

