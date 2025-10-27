Cisco Aktie News: Dow Jones Aktie Cisco am Nachmittag im Plus

Aktienkurs im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Cisco. Zuletzt konnte die Aktie von Cisco zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 0,2 Prozent auf 70,78 USD.

Im NASDAQ-Handel gewannen die Cisco-Papiere um 15:53 Uhr 0,2 Prozent. Die Cisco-Aktie zog in der Spitze bis auf 71,10 USD an. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 70,74 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 890.222 Cisco-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 72,55 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (12.08.2025). Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Cisco-Aktie somit 2,45 Prozent niedriger. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 52,11 USD ab. Derzeit notiert die Cisco-Aktie damit 35,82 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Cisco-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 1,62 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,66 USD belaufen. Experten gaben als mittleres Kursziel 70,00 USD an.

Am 13.08.2025 hat Cisco die Kennzahlen zum am 31.07.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,71 USD, nach 0,54 USD im Vorjahresvergleich. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 14,67 Mrd. USD – ein Plus von 7,56 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Cisco 13,64 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Die Kennzahlen für Q1 2026 dürfte Cisco am 12.11.2025 präsentieren.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 4,04 USD je Cisco-Aktie.

