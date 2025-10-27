Cisco Aktie News: Dow Jones Aktie Anleger greifen bei Cisco am Abend zu

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Cisco gehört am Montagabend zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Cisco nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,8 Prozent auf 71,22 USD.

Die Aktionäre schickten das Papier von Cisco nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie um 20:08 Uhr 0,8 Prozent auf 71,22 USD. Bei 71,46 USD erreichte die Cisco-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 70,74 USD. Von der Cisco-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 2.063.644 Stück gehandelt.

Am 12.08.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 72,55 USD. Der aktuelle Kurs der Cisco-Aktie ist somit 1,87 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 08.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 52,11 USD. Der derzeitige Kurs der Cisco-Aktie liegt somit 36,67 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 1,62 USD an Cisco-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,66 USD. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 70,00 USD an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Cisco am 13.08.2025 vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,71 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,54 USD je Aktie generiert. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 7,56 Prozent auf 14,67 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 13,64 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Mit der Q1 2026-Bilanzvorlage von Cisco wird am 12.11.2025 gerechnet.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Cisco-Aktie in Höhe von 4,04 USD im Jahr 2026 aus.

