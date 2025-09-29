Cisco Aktie News: Dow Jones Aktie Cisco zieht am Nachmittag an
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagnachmittag der Anteilsschein von Cisco. Das Papier von Cisco legte zuletzt zu und stieg im NASDAQ-Handel um 0,9 Prozent auf 68,32 USD.
Werte in diesem Artikel
Um 15:53 Uhr konnte die Aktie von Cisco zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 0,9 Prozent auf 68,32 USD. Im Tageshoch stieg die Cisco-Aktie bis auf 68,35 USD. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 67,69 USD. Von der Cisco-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 494.751 Stück gehandelt.
Bei 72,55 USD markierte der Titel am 12.08.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der derzeitige Kurs der Cisco-Aktie liegt somit 5,84 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Anteilsschein verbuchte am 08.04.2025 Kursverluste bis auf 52,11 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 23,72 Prozent.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,66 USD, nach 1,62 USD im Jahr 2025. Experten gaben als mittleres Kursziel 70,00 USD an.
Am 13.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.07.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,71 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,54 USD je Aktie generiert. Im abgelaufenen Quartal hat Cisco 14,67 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 7,56 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 13,64 Mrd. USD erwirtschaftet worden.
Mit der Q1 2026-Bilanzvorlage von Cisco wird am 12.11.2025 gerechnet.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 4,05 USD je Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur Cisco-Aktie
Gartner Ranking 2025: Das sind die Top 25 Lieferkettenführer der Welt
Cisco-Aktie leichter: Cisco-Gewinn legt zu - aber Investoren vermissen KI-Impulse
Übrigens: Cisco und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf Cisco
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Cisco
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: Katherine Welles / Shutterstock.com
Nachrichten zu Cisco Inc.
Analysen zu Cisco Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|13.02.2025
|Cisco Neutral
|UBS AG
|22.09.2023
|Cisco Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18.05.2023
|Cisco Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|18.05.2023
|Cisco Outperform
|Credit Suisse Group
|16.09.2021
|Cisco Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|22.09.2023
|Cisco Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18.05.2023
|Cisco Outperform
|Credit Suisse Group
|16.09.2021
|Cisco Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|16.09.2021
|Cisco Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.09.2021
|Cisco Outperform
|Credit Suisse Group
|Datum
|Rating
|Analyst
|13.02.2025
|Cisco Neutral
|UBS AG
|18.05.2023
|Cisco Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|19.08.2021
|Cisco Neutral
|Credit Suisse Group
|10.02.2021
|Cisco Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|13.11.2020
|Cisco Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|16.05.2013
|Cisco Systems verkaufen
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06.03.2013
|Cisco Systems verkaufen
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|18.08.2011
|Cisco Systems verkaufen
|Raiffeisen Centrobank AG
|11.08.2011
|Cisco Systems underperform
|RBC Capital Markets
|23.05.2011
|Cisco Systems verkaufen
|Raiffeisen Centrobank AG
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Cisco Inc. nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen