Cisco Aktie News: Dow Jones Aktie Cisco zieht am Nachmittag an

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagnachmittag der Anteilsschein von Cisco. Das Papier von Cisco legte zuletzt zu und stieg im NASDAQ-Handel um 0,9 Prozent auf 68,32 USD.

Um 15:53 Uhr konnte die Aktie von Cisco zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 0,9 Prozent auf 68,32 USD. Im Tageshoch stieg die Cisco-Aktie bis auf 68,35 USD. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 67,69 USD. Von der Cisco-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 494.751 Stück gehandelt.

Bei 72,55 USD markierte der Titel am 12.08.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der derzeitige Kurs der Cisco-Aktie liegt somit 5,84 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Anteilsschein verbuchte am 08.04.2025 Kursverluste bis auf 52,11 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 23,72 Prozent.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,66 USD, nach 1,62 USD im Jahr 2025. Experten gaben als mittleres Kursziel 70,00 USD an.

Am 13.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.07.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,71 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,54 USD je Aktie generiert. Im abgelaufenen Quartal hat Cisco 14,67 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 7,56 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 13,64 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Mit der Q1 2026-Bilanzvorlage von Cisco wird am 12.11.2025 gerechnet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 4,05 USD je Aktie belaufen.

