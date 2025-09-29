DAX23.883 +0,6%ESt505.528 +0,4%Top 10 Crypto15,56 -2,2%Dow46.122 -0,4%Nas22.527 -0,3%Bitcoin96.462 -1,0%Euro1,1735 +0,1%Öl67,05 -0,9%Gold3.836 +0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
DroneShield A2DMAA Rheinmetall 703000 RENK RENK73 Lufthansa 823212 NVIDIA 918422 Wolfspeed A41JEH HENSOLDT HAG000 Novo Nordisk A3EU6F Alibaba A117ME Tesla A1CX3T Siemens Energy ENER6Y BYD A0M4W9 Deutsche Telekom 555750 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Commerzbank CBK100
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
US-Shutdown droht: DAX im Plus -- Zurückhaltung an US-Börsen -- Lufthansa: Piloten stimmen für Streiks -- Continental, Alibaba, Tilray, PUMA, Clara Technologies, Rüstungsaktien, Etsy im Fokus
Top News
Bitcoin, Dogecoin, Ethereum & Co. am Nachmittag Bitcoin, Dogecoin, Ethereum & Co. am Nachmittag
Vor drohendem US-Shutdown ab Mittwoch: DAX präsentiert sich freundlich Vor drohendem US-Shutdown ab Mittwoch: DAX präsentiert sich freundlich
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Viele Anleger entdecken Europa wieder als Investmentregion. Nutze die möglichen Chancen europäischer Aktien mit diesem günstigen ETF von Amundi!
So entwickelt sich Cisco

Cisco Aktie News: Dow Jones Aktie Cisco zieht am Nachmittag an

30.09.25 16:10 Uhr
Cisco Aktie News: Dow Jones Aktie Cisco zieht am Nachmittag an

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagnachmittag der Anteilsschein von Cisco. Das Papier von Cisco legte zuletzt zu und stieg im NASDAQ-Handel um 0,9 Prozent auf 68,32 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Cisco Inc.
58,49 EUR 0,89 EUR 1,55%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 15:53 Uhr konnte die Aktie von Cisco zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 0,9 Prozent auf 68,32 USD. Im Tageshoch stieg die Cisco-Aktie bis auf 68,35 USD. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 67,69 USD. Von der Cisco-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 494.751 Stück gehandelt.

Bei 72,55 USD markierte der Titel am 12.08.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der derzeitige Kurs der Cisco-Aktie liegt somit 5,84 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Anteilsschein verbuchte am 08.04.2025 Kursverluste bis auf 52,11 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 23,72 Prozent.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,66 USD, nach 1,62 USD im Jahr 2025. Experten gaben als mittleres Kursziel 70,00 USD an.

Am 13.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.07.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,71 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,54 USD je Aktie generiert. Im abgelaufenen Quartal hat Cisco 14,67 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 7,56 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 13,64 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Mit der Q1 2026-Bilanzvorlage von Cisco wird am 12.11.2025 gerechnet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 4,05 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Cisco-Aktie

Gartner Ranking 2025: Das sind die Top 25 Lieferkettenführer der Welt

Cisco-Aktie leichter: Cisco-Gewinn legt zu - aber Investoren vermissen KI-Impulse

Cisco-Aktie steigt: Deutsche Bank hebt Cisco auf 'Buy'

In eigener Sache

Übrigens: Cisco und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Cisco

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Cisco

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Katherine Welles / Shutterstock.com

Nachrichten zu Cisco Inc.

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Cisco Inc.

DatumRatingAnalyst
13.02.2025Cisco NeutralUBS AG
22.09.2023Cisco OverweightJP Morgan Chase & Co.
18.05.2023Cisco NeutralJP Morgan Chase & Co.
18.05.2023Cisco OutperformCredit Suisse Group
16.09.2021Cisco BuyGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
22.09.2023Cisco OverweightJP Morgan Chase & Co.
18.05.2023Cisco OutperformCredit Suisse Group
16.09.2021Cisco BuyGoldman Sachs Group Inc.
16.09.2021Cisco OverweightJP Morgan Chase & Co.
16.09.2021Cisco OutperformCredit Suisse Group
DatumRatingAnalyst
13.02.2025Cisco NeutralUBS AG
18.05.2023Cisco NeutralJP Morgan Chase & Co.
19.08.2021Cisco NeutralCredit Suisse Group
10.02.2021Cisco NeutralGoldman Sachs Group Inc.
13.11.2020Cisco NeutralGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
16.05.2013Cisco Systems verkaufenJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
06.03.2013Cisco Systems verkaufenJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
18.08.2011Cisco Systems verkaufenRaiffeisen Centrobank AG
11.08.2011Cisco Systems underperformRBC Capital Markets
23.05.2011Cisco Systems verkaufenRaiffeisen Centrobank AG

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Cisco Inc. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen