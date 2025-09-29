Cisco Aktie News: Dow Jones Aktie Cisco am Dienstagabend mit positiven Vorzeichen

Notierung im Blick

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von Cisco. Die Cisco-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,7 Prozent auf 68,20 USD.

Um 20:08 Uhr wies die Cisco-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 68,20 USD nach oben. Kurzfristig markierte die Cisco-Aktie bei 68,77 USD ihr bisheriges Tageshoch. Bei 67,69 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Cisco-Aktien beläuft sich auf 2.113.291 Stück.

Bei 72,55 USD erreichte der Titel am 12.08.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 6,38 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 08.04.2025 (52,11 USD). Der aktuelle Kurs der Cisco-Aktie ist somit 23,59 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten gehen davon aus, dass Cisco-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,66 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Cisco 1,62 USD aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 70,00 USD.

Die Bilanz zum am 31.07.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Cisco am 13.08.2025. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,71 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,54 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 14,67 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 7,56 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 13,64 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Cisco wird die nächste Bilanz für Q1 2026 voraussichtlich am 12.11.2025 vorlegen.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Cisco ein EPS in Höhe von 4,05 USD in den Büchern stehen haben wird.

