Coca-Cola Aktie News: Dow Jones Aktie Coca-Cola am Nachmittag mit KursVerlusten

So bewegt sich Coca-Cola

Die Aktie von Coca-Cola gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Coca-Cola-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 0,3 Prozent auf 67,76 USD ab.

Die Coca-Cola-Aktie gab im New York-Handel um 15:53 Uhr um 0,3 Prozent auf 67,76 USD nach. Im Tief verlor die Coca-Cola-Aktie bis auf 67,36 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 67,71 USD. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 495.553 Coca-Cola-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (74,38 USD) erklomm das Papier am 23.04.2025. Der derzeitige Kurs der Coca-Cola-Aktie liegt somit 8,90 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 08.01.2025 bei 60,62 USD. Mit einem Abschlag von mindestens 10,54 Prozent könnte die Coca-Cola-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Coca-Cola-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 1,94 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 2,03 USD aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Coca-Cola-Aktie bei 79,00 USD.

Am 22.07.2025 hat Coca-Cola in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. In Sachen EPS wurden 0,88 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Coca-Cola 0,56 USD je Aktie eingenommen. Umsatzseitig wurden 12,72 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Coca-Cola 12,31 Mrd. USD umgesetzt.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte Coca-Cola am 22.10.2025 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 2,98 USD je Aktie belaufen.

