US-Shutdown: DAX stark - über 24.000 Punkten -- US-Börsen schwächeln -- VW mit zahlreichen Entlassungen in 2025 -- AES, DroneShield, Wolfspeed, Gold, Rheinmetall, RENK, HENSOLDT im Fokus
Aktienkurs aktuell

Coca-Cola Aktie News: Dow Jones Aktie Coca-Cola am Mittwochnachmittag gesucht

01.10.25 16:09 Uhr
Coca-Cola Aktie News: Dow Jones Aktie Coca-Cola am Mittwochnachmittag gesucht

Die Aktie von Coca-Cola gehört am Mittwochnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Im New York-Handel gewannen die Coca-Cola-Papiere zuletzt 0,4 Prozent.

Um 15:53 Uhr konnte die Aktie von Coca-Cola zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 0,4 Prozent auf 66,59 USD. Den Tageshöchststand markierte die Coca-Cola-Aktie bei 66,83 USD. Bei 66,49 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Von der Coca-Cola-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 752.984 Stück gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (74,38 USD) erklomm das Papier am 23.04.2025. Der aktuelle Kurs der Coca-Cola-Aktie ist somit 11,70 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 08.01.2025 (60,62 USD). Der derzeitige Kurs der Coca-Cola-Aktie liegt somit 9,86 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nach 1,94 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 2,03 USD je Coca-Cola-Aktie. Analysten bewerten die Coca-Cola-Aktie im Durchschnitt mit 79,67 USD.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Coca-Cola am 22.07.2025 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,88 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Coca-Cola ein EPS von 0,56 USD je Aktie vermeldet. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 3,32 Prozent auf 12,72 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 12,31 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 21.10.2025 dürfte Coca-Cola Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren. Experten kalkulieren am 27.10.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2026-Bilanz von Coca-Cola.

In der Coca-Cola-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 3,21 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Rob Wilson / Shutterstock.com

