Aktienkurs aktuell

Coca-Cola Aktie News: Dow Jones Aktie Coca-Cola büßt am Montagabend ein

08.09.25 20:24 Uhr
Coca-Cola Aktie News: Dow Jones Aktie Coca-Cola büßt am Montagabend ein

Die Aktie von Coca-Cola gehört am Montagabend zu den Verlustbringern des Tages. Die Coca-Cola-Aktie notierte zuletzt im New York-Handel in Rot und verlor 1,0 Prozent auf 67,26 USD.

Um 20:07 Uhr rutschte die Coca-Cola-Aktie in der New York-Sitzung um 1,0 Prozent auf 67,26 USD ab. Bei 67,17 USD markierte die Coca-Cola-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 67,71 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Zuletzt wurden via New York 1.551.243 Coca-Cola-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 74,38 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (23.04.2025). Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Coca-Cola-Aktie somit 9,57 Prozent niedriger. Bei 60,62 USD erreichte der Anteilsschein am 08.01.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 9,88 Prozent würde die Coca-Cola-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 1,94 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 2,03 USD. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 79,00 USD je Coca-Cola-Aktie an.

Coca-Cola ließ sich am 22.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,88 USD. Im Vorjahresviertel hatte Coca-Cola 0,56 USD je Aktie erwirtschaftet. Das vergangene Quartal hat Coca-Cola mit einem Umsatz von insgesamt 12,72 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 12,31 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 3,32 Prozent gesteigert.

Voraussichtlich am 22.10.2025 dürfte Coca-Cola Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren.

Experten taxieren den Coca-Cola-Gewinn für das Jahr 2025 auf 2,98 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Coca-Cola-Aktie

