DAX letztlich kräftig im Plus -- US-Börsen schließen fester -- Tesla meldet Rekord-Auslieferungen -- BioNTech, DroneShield, Siemens Energy, Novo Nordisk, BYD, Wolfspeed, Stellantis im Fokus
September 2025: So schlugen die TecDAX-Aktien im vergangenen Monat aus
Tesla-Aktie im Fokus: Hacker deckt auf - So abgespeckt wird Teslas neuer Model Y
Aktienkurs aktuell

Coca-Cola Aktie News: Dow Jones Aktie Coca-Cola gibt am Donnerstagabend ab

02.10.25 20:24 Uhr
Coca-Cola Aktie News: Dow Jones Aktie Coca-Cola gibt am Donnerstagabend ab

Die Aktie von Coca-Cola gehört am Donnerstagabend zu den Verlustbringern des Tages. Die Coca-Cola-Aktie gab im New York-Handel zuletzt um 1,2 Prozent auf 65,99 USD nach.

Die Coca-Cola-Aktie wies um 20:08 Uhr Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 1,2 Prozent auf 65,99 USD abwärts. In der Spitze büßte die Coca-Cola-Aktie bis auf 65,87 USD ein. Bei 66,49 USD eröffnete der Anteilsschein. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1.464.106 Coca-Cola-Aktien.

Bei einem Wert von 74,38 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (23.04.2025). Der derzeitige Kurs der Coca-Cola-Aktie liegt somit 11,28 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 08.01.2025 bei 60,62 USD. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 8,15 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten gehen davon aus, dass Coca-Cola-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 2,03 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Coca-Cola 1,94 USD aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 79,67 USD für die Coca-Cola-Aktie.

Am 22.07.2025 legte Coca-Cola die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,88 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,56 USD je Aktie in den Büchern standen. Umsatzseitig wurden 12,72 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Coca-Cola 12,31 Mrd. USD umgesetzt.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 21.10.2025 erfolgen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2026 rechnen Experten am 27.10.2026.

In der Coca-Cola-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 2,98 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu Coca-Cola Co.

DatumRatingAnalyst
22.09.2025Coca-Cola OverweightJP Morgan Chase & Co.
17.09.2025Coca-Cola OutperformRBC Capital Markets
23.07.2025Coca-Cola BuyUBS AG
23.07.2025Coca-Cola OutperformRBC Capital Markets
22.07.2025Coca-Cola OutperformRBC Capital Markets
mehr Analysen