Coca-Cola Aktie News: Dow Jones Aktie Coca-Cola schiebt sich am Nachmittag vor

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Coca-Cola gehört am Dienstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Coca-Cola zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 0,4 Prozent auf 67,67 USD.

Die Aktionäre schickten das Papier von Coca-Cola nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie um 15:52 Uhr 0,4 Prozent auf 67,67 USD. Das bisherige Tageshoch markierte die Coca-Cola-Aktie bei 67,81 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 67,28 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Coca-Cola-Aktien beläuft sich auf 311.906 Stück.

Bei 74,38 USD markierte der Titel am 23.04.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von 9,92 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 08.01.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 60,62 USD ab. Der derzeitige Kurs der Coca-Cola-Aktie liegt somit 11,64 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Für Coca-Cola-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 1,94 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 2,03 USD ausgeschüttet werden. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 79,00 USD für die Coca-Cola-Aktie.

Coca-Cola gewährte am 22.07.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,88 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,56 USD je Aktie erzielt worden. Im abgelaufenen Quartal hat Coca-Cola 12,72 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 3,32 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 12,31 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 22.10.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Coca-Cola ein EPS in Höhe von 2,98 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Coca-Cola-Aktie

Dow Jones 30 Industrial-Wert Coca-Cola-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Coca-Cola-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

So war die Commerzbank im zweiten Quartal 2025 bei US-Aktien investiert

Dow Jones 30 Industrial-Titel Coca-Cola-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Coca-Cola von vor einem Jahr eingebracht