Coca-Cola Aktie News: Dow Jones Aktie Coca-Cola verzeichnet am Mittwochnachmittag Verluste

Die Aktie von Coca-Cola gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Der Coca-Cola-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,3 Prozent auf 67,69 USD.

Um 15:53 Uhr rutschte die Coca-Cola-Aktie in der New York-Sitzung um 0,3 Prozent auf 67,69 USD ab. In der Spitze fiel die Coca-Cola-Aktie bis auf 67,52 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 67,66 USD. Bisher wurden heute 459.558 Coca-Cola-Aktien gehandelt.

Bei einem Wert von 74,38 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (23.04.2025). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 9,89 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 08.01.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 60,62 USD. Abschläge von 10,45 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Jahr 2024 erhielten Coca-Cola-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,94 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 2,03 USD. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 79,00 USD.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Coca-Cola am 22.07.2025. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,88 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,56 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 12,72 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 12,31 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 22.10.2025 erfolgen.

Experten taxieren den Coca-Cola-Gewinn für das Jahr 2025 auf 2,98 USD je Aktie.

