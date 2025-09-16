Coca-Cola Aktie News: Dow Jones Aktie Coca-Cola am Mittwochabend gefragt

Aktie im Fokus

Die Aktie von Coca-Cola gehört am Mittwochabend zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 0,9 Prozent auf 66,85 USD zu.

Die Coca-Cola-Aktie stieg im New York-Handel. Um 20:08 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,9 Prozent auf 66,85 USD. Zwischenzeitlich stieg die Coca-Cola-Aktie sogar auf 67,09 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 66,47 USD. Zuletzt wechselten 1.352.647 Coca-Cola-Aktien den Besitzer.

Am 23.04.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 74,38 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 11,26 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei einem Wert von 60,62 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (08.01.2025). Der aktuelle Kurs der Coca-Cola-Aktie ist somit 9,33 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Dividendenausschüttung für Coca-Cola-Aktionäre betrug im Jahr 2024 1,94 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 2,03 USD belaufen. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 79,00 USD an.

Coca-Cola gewährte am 22.07.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,88 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,56 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 12,72 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 3,32 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 12,31 Mrd. USD in den Büchern standen.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 22.10.2025 erwartet.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Coca-Cola-Aktie in Höhe von 2,98 USD im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

