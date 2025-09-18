Coca-Cola Aktie News: Dow Jones Aktie Coca-Cola stabilisiert sich am Freitagnachmittag

So entwickelt sich Coca-Cola

Die Aktie von Coca-Cola zeigt sich am Freitagnachmittag ohne große Bewegung. Anleger zeigten sich zuletzt bei der Coca-Cola-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im New York-Handel nahezu unverändert bei 66,48 USD.

Mit einem Kurs von 66,48 USD zeigte sich die Coca-Cola-Aktie im New York-Handel um 15:53 Uhr kaum verändert. Die Coca-Cola-Aktie zog in der Spitze bis auf 66,63 USD an. Die Coca-Cola-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 66,35 USD ab. Bei 66,60 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden heute 3.214.241 Coca-Cola-Aktien gehandelt.

Am 23.04.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 74,38 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Coca-Cola-Aktie liegt somit 10,62 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 08.01.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 60,62 USD ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Coca-Cola-Aktie derzeit noch 8,82 Prozent Luft nach unten.

Nachdem Coca-Cola seine Aktionäre 2024 mit 1,94 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 2,03 USD je Aktie ausschütten. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 79,00 USD je Coca-Cola-Aktie an.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Coca-Cola am 22.07.2025 vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,88 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,56 USD je Aktie in den Büchern standen. Coca-Cola hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 12,72 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 3,32 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 12,31 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 22.10.2025 erfolgen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Coca-Cola einen Gewinn von 2,98 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Coca-Cola-Aktie

Von starken Dividenden profitieren: Lohnt sich "Dividenden-Hopping"?

Dow Jones 30 Industrial-Wert Coca-Cola-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Coca-Cola von vor 10 Jahren abgeworfen

Gartner Ranking 2025: Das sind die Top 25 Lieferkettenführer der Welt