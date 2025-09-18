Coca-Cola Aktie News: Dow Jones Aktie Coca-Cola tendiert am Freitagabend um Nulllinie

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Coca-Cola zeigt sich am Freitagabend ohne große Bewegung. Bei der Coca-Cola-Aktie ließ sich zuletzt kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im New York-Handel hat das Papier einen Wert von 66,52 USD.

Mit einem Wert von 66,52 USD bewegte sich die Coca-Cola-Aktie um 20:08 Uhr auf dem Niveau des Vortages. Kurzfristig markierte die Coca-Cola-Aktie bei 66,63 USD ihr bisheriges Tageshoch. Zwischenzeitlich weitete die Coca-Cola-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 66,05 USD aus. Bei 66,60 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Im heutigen Handel wurden bisher 4.040.730 Coca-Cola-Aktien umgesetzt.

Bei 74,38 USD erreichte der Titel am 23.04.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 11,82 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 60,62 USD erreichte der Anteilsschein am 08.01.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Coca-Cola-Aktie liegt somit 9,74 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenausschüttung für Coca-Cola-Aktionäre betrug im Jahr 2024 1,94 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 2,03 USD belaufen. Analysten bewerten die Coca-Cola-Aktie im Durchschnitt mit 79,00 USD.

Coca-Cola ließ sich am 22.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,88 USD, nach 0,56 USD im Vorjahresvergleich. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 3,32 Prozent auf 12,72 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 12,31 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte Coca-Cola am 22.10.2025 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Coca-Cola einen Gewinn von 2,98 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

