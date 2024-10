Coca-Cola Aktie News: Dow Jones Aktie Coca-Cola am Freitagnachmittag mit positiven Vorzeichen

Kurs der Coca-Cola

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Coca-Cola. Im New York-Handel gewannen die Coca-Cola-Papiere zuletzt 0,2 Prozent.

Die Coca-Cola-Aktie stieg im New York-Handel. Um 15:53 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,2 Prozent auf 70,02 USD. Der Kurs der Coca-Cola-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 70,04 USD zu. Mit einem Wert von 69,87 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 1.177.420 Coca-Cola-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 73,52 USD. Dieser Kurs wurde am 05.09.2024 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 5,00 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 20.10.2023 bei 53,87 USD. Mit Abgaben von 23,07 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,94 USD, nach 1,84 USD im Jahr 2023. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 71,80 USD je Coca-Cola-Aktie aus.

Coca-Cola gewährte am 23.07.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,56 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Coca-Cola 0,59 USD je Aktie verdient. Im abgelaufenen Quartal hat Coca-Cola 12,31 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 2,64 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 11,99 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 23.10.2024 dürfte Coca-Cola Anlegern einen Blick in die Q3 2024-Bilanz gewähren. Schätzungsweise am 22.10.2025 dürfte Coca-Cola die Q3 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Experten taxieren den Coca-Cola-Gewinn für das Jahr 2024 auf 2,85 USD je Aktie.

