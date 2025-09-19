Coca-Cola Aktie News: Dow Jones Aktie Coca-Cola am Nachmittag mit angezogener Handbremse
Ohne große Bewegung zeigt sich am Montagnachmittag die Aktie von Coca-Cola. Im New York-Handel kam die Coca-Cola-Aktie zuletzt kaum vom Fleck und notierte bei 66,41 USD.
Kaum Bewegung ließ sich um 15:53 Uhr bei der Coca-Cola-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via New York bei 66,41 USD. Der Kurs der Coca-Cola-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 66,53 USD zu. In der Spitze büßte die Coca-Cola-Aktie bis auf 66,10 USD ein. Bei 66,19 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Von der Coca-Cola-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 396.817 Stück gehandelt.
Bei 74,38 USD erreichte der Titel am 23.04.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Coca-Cola-Aktie derzeit noch 12,00 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 08.01.2025 bei 60,62 USD. Der aktuelle Kurs der Coca-Cola-Aktie ist somit 8,73 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Für Coca-Cola-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 1,94 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 2,03 USD ausgeschüttet werden. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 79,67 USD aus.
Coca-Cola veröffentlichte am 22.07.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,88 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,56 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 12,72 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 3,32 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 12,31 Mrd. USD in den Büchern standen.
Coca-Cola wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 22.10.2025 vorlegen.
Den erwarteten Gewinn je Coca-Cola-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 2,98 USD fest.
Redaktion finanzen.net
|Datum
|Rating
|Analyst
|13:51
|Coca-Cola Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.09.2025
|Coca-Cola Outperform
|RBC Capital Markets
|23.07.2025
|Coca-Cola Buy
|UBS AG
|23.07.2025
|Coca-Cola Outperform
|RBC Capital Markets
|22.07.2025
|Coca-Cola Outperform
|RBC Capital Markets
