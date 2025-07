Coca-Cola Aktie News: Dow Jones Aktie Coca-Cola am Nachmittag stabil

So bewegt sich Coca-Cola

Die Aktie von Coca-Cola zeigt sich am Donnerstagnachmittag ohne große Bewegung. Zum Vortag unverändert notierte die Coca-Cola-Aktie zuletzt im New York-Handel bei 69,20 USD.

Kaum Bewegung ließ sich um 15:53 Uhr bei der Coca-Cola-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via New York bei 69,20 USD. Die Coca-Cola-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 69,37 USD. In der Spitze fiel die Coca-Cola-Aktie bis auf 69,06 USD. Bei 69,23 USD eröffnete der Anteilsschein. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 303.679 Coca-Cola-Aktien.

Am 23.04.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 74,38 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 7,49 Prozent über dem aktuellen Kurs der Coca-Cola-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 08.01.2025 bei 60,62 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Coca-Cola-Aktie derzeit noch 12,41 Prozent Luft nach unten.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 2,03 USD. Im Vorjahr erhielten Coca-Cola-Aktionäre 1,94 USD je Wertpapier. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 79,00 USD je Coca-Cola-Aktie an.

Am 22.07.2025 lud Coca-Cola zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,88 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,56 USD je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 12,54 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 1,86 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Coca-Cola einen Umsatz von 12,31 Mrd. USD eingefahren.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 22.10.2025 erwartet. Die Q2 2026-Finanzergebnisse könnte Coca-Cola möglicherweise am 28.07.2026 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 2,98 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

