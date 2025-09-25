Coca-Cola Aktie News: Dow Jones Aktie Coca-Cola tendiert am Abend schwächer
Die Aktie von Coca-Cola gehört am Freitagabend zu den Verlierern des Tages. Die Coca-Cola-Aktie notierte im New York-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,4 Prozent bei 65,70 USD.
Die Coca-Cola-Aktie gab im New York-Handel um 20:08 Uhr um 0,4 Prozent auf 65,70 USD nach. Der Kurs der Coca-Cola-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 65,69 USD nach. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 66,08 USD. Bisher wurden via New York 1.467.077 Coca-Cola-Aktien gekauft oder verkauft.
Am 23.04.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 74,38 USD an. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Coca-Cola-Aktie somit 11,67 Prozent niedriger. Kursverluste drückten das Papier am 08.01.2025 auf bis zu 60,62 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Coca-Cola-Aktie derzeit noch 7,74 Prozent Luft nach unten.
Nachdem Coca-Cola seine Aktionäre 2024 mit 1,94 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 2,03 USD je Aktie ausschütten. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 79,67 USD an.
Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Coca-Cola am 22.07.2025. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,88 USD, nach 0,56 USD im Vorjahresvergleich. Der Umsatz wurde auf 12,72 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 12,31 Mrd. USD umgesetzt worden waren.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 22.10.2025 erfolgen.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 3,21 USD je Coca-Cola-Aktie.
Redaktion finanzen.net
