Coca-Cola Aktie News: Dow Jones Aktie Coca-Cola gibt am Donnerstagabend nach

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von Coca-Cola. Die Coca-Cola-Aktie notierte im New York-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,7 Prozent bei 65,97 USD.

Das Papier von Coca-Cola befand sich um 20:07 Uhr im Sinkflug und gab im New York-Handel 0,7 Prozent auf 65,97 USD ab. Der Kurs der Coca-Cola-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 65,97 USD nach. Den New York-Handel startete das Papier bei 66,75 USD. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 1.411.204 Coca-Cola-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 23.04.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 74,38 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 12,75 Prozent könnte die Coca-Cola-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 60,62 USD am 08.01.2025. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 8,12 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Zuletzt erhielten Coca-Cola-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 1,94 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 2,03 USD aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Coca-Cola-Aktie bei 79,67 USD.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Coca-Cola am 22.07.2025 vor. Coca-Cola hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,88 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,56 USD je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 3,32 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 12,72 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 12,31 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte Coca-Cola am 22.10.2025 vorlegen.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Coca-Cola-Gewinn in Höhe von 2,98 USD je Aktie aus.

