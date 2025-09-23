Coca-Cola Aktie News: Dow Jones Aktie Anleger schicken Coca-Cola am Nachmittag ins Plus

Kursentwicklung

Die Aktie von Coca-Cola gehört am Donnerstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von Coca-Cola legte zuletzt zu und stieg im New York-Handel um 0,2 Prozent auf 66,60 USD.

Um 15:53 Uhr konnte die Aktie von Coca-Cola zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 0,2 Prozent auf 66,60 USD. Das bisherige Tageshoch markierte die Coca-Cola-Aktie bei 66,92 USD. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 66,75 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Coca-Cola-Aktien beläuft sich auf 579.044 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 23.04.2025 bei 74,38 USD. Derzeit notiert die Coca-Cola-Aktie damit 10,46 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 08.01.2025 (60,62 USD). Mit dem aktuellen Kurs notiert die Coca-Cola-Aktie 9,87 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Coca-Cola-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 1,94 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 2,03 USD aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 79,67 USD.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Coca-Cola am 22.07.2025. Es stand ein EPS von 0,88 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Coca-Cola noch ein Gewinn pro Aktie von 0,56 USD in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Coca-Cola im vergangenen Quartal 12,72 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 3,32 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Coca-Cola 12,31 Mrd. USD umsetzen können.

Voraussichtlich am 22.10.2025 dürfte Coca-Cola Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Coca-Cola einen Gewinn von 2,98 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

