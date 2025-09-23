DAX23.672 +0,3%ESt505.471 ±-0,0%Top 10 Crypto15,70 +3,0%Dow46.331 +0,1%Nas22.563 -0,1%Bitcoin96.435 +1,7%Euro1,1740 -0,6%Öl68,64 +1,3%Gold3.759 -0,1%
Kursverlauf

Coca-Cola Aktie News: Dow Jones Aktie Coca-Cola gibt am Nachmittag ab

24.09.25 16:09 Uhr
Coca-Cola Aktie News: Dow Jones Aktie Coca-Cola gibt am Nachmittag ab

Die Aktie von Coca-Cola gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Coca-Cola-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 0,1 Prozent auf 66,64 USD abwärts.

Die Aktionäre schickten das Papier von Coca-Cola nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie um 15:53 Uhr 0,1 Prozent auf 66,64 USD. Das Tagestief markierte die Coca-Cola-Aktie bei 65,96 USD. Den New York-Handel startete das Papier bei 66,34 USD. Bisher wurden heute 479.746 Coca-Cola-Aktien gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (74,38 USD) erklomm das Papier am 23.04.2025. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Coca-Cola-Aktie derzeit noch 11,62 Prozent Luft nach oben. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 08.01.2025 bei 60,62 USD. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Coca-Cola-Aktie 9,93 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Coca-Cola-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 1,94 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 2,03 USD belaufen. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 79,67 USD aus.

Coca-Cola ließ sich am 22.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,88 USD. Im Vorjahresviertel hatte Coca-Cola 0,56 USD je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite standen 12,72 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 12,31 Mrd. USD umgesetzt.

Coca-Cola dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 22.10.2025 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Coca-Cola einen Gewinn von 2,98 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Luciano Mortula / Shutterstock.com

