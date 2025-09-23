Coca-Cola Aktie News: Dow Jones Aktie Coca-Cola tendiert am Mittwochabend auf rotem Terrain

Notierung im Fokus

Die Aktie von Coca-Cola gehört am Mittwochabend zu den Verlierern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der New York-Sitzung 0,3 Prozent auf 66,52 USD.

Das Papier von Coca-Cola gab in der New York-Sitzung ab. Um 20:07 Uhr ging es um 0,3 Prozent auf 66,52 USD abwärts. Im Tief verlor die Coca-Cola-Aktie bis auf 65,96 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 66,34 USD. Zuletzt wechselten 1.339.432 Coca-Cola-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (74,38 USD) erklomm das Papier am 23.04.2025. Mit einem Zuwachs von mindestens 11,82 Prozent könnte die Coca-Cola-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei einem Wert von 60,62 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (08.01.2025). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Coca-Cola-Aktie derzeit noch 8,88 Prozent Luft nach unten.

Nachdem Coca-Cola seine Aktionäre 2024 mit 1,94 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 2,03 USD je Aktie ausschütten. Das durchschnittliche Kursziel der Coca-Cola-Aktie wird bei 79,67 USD angegeben.

Am 22.07.2025 hat Coca-Cola in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,88 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,56 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 3,32 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 12,72 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 12,31 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 22.10.2025 veröffentlicht.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 2,98 USD je Coca-Cola-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Coca-Cola-Aktie

Dow Jones 30 Industrial-Titel Coca-Cola-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Coca-Cola von vor einem Jahr verloren

Von starken Dividenden profitieren: Lohnt sich "Dividenden-Hopping"?

Dow Jones 30 Industrial-Wert Coca-Cola-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Coca-Cola von vor 10 Jahren abgeworfen