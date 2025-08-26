Coca-Cola Aktie News: Dow Jones Aktie Anleger trennen sich am Abend vermehrt von Coca-Cola
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von Coca-Cola. Das Papier von Coca-Cola gab in der New York-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,3 Prozent auf 68,59 USD abwärts.
Die Aktionäre schickten das Papier von Coca-Cola nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie um 20:08 Uhr 0,3 Prozent auf 68,59 USD. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Coca-Cola-Aktie bisher bei 68,29 USD. Den New York-Handel startete das Papier bei 68,79 USD. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 1.004.334 Coca-Cola-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 23.04.2025 bei 74,38 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 8,44 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 08.01.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 60,62 USD ab. Mit einem Abschlag von mindestens 11,63 Prozent könnte die Coca-Cola-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
2024 wurde eine Dividende von Höhe von 1,94 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 2,03 USD. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 79,00 USD.
Coca-Cola gewährte am 22.07.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,88 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,56 USD je Aktie in den Büchern standen. Beim Umsatz wurden 12,72 Mrd. USD gegenüber 12,31 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von Coca-Cola wird am 22.10.2025 gerechnet.
Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,98 USD je Coca-Cola-Aktie belaufen.
|Datum
|Rating
|Analyst
|23.07.2025
|Coca-Cola Buy
|UBS AG
|23.07.2025
|Coca-Cola Outperform
|RBC Capital Markets
|22.07.2025
|Coca-Cola Outperform
|RBC Capital Markets
|22.07.2025
|Coca-Cola Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.07.2025
|Coca-Cola Outperform
|RBC Capital Markets
|Datum
|Rating
|Analyst
|24.07.2024
|Coca-Cola Halten
|DZ BANK
|31.05.2024
|Coca-Cola Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.05.2024
|Coca-Cola Halten
|DZ BANK
|25.04.2023
|Coca-Cola Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|24.04.2023
|Coca-Cola Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|16.02.2018
|Coca-Cola Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|10.01.2018
|Coca-Cola Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|17.11.2017
|Coca-Cola Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|16.11.2017
|Coca-Cola Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|26.10.2017
|Coca-Cola Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
