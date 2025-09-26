DAX23.730 ±-0,0%ESt505.510 +0,2%Top 10 Crypto15,70 +2,5%Dow46.226 -0,1%Nas22.664 +0,8%Bitcoin97.084 +1,3%Euro1,1735 +0,4%Öl68,12 -2,3%Gold3.829 +1,8%
Aktienentwicklung

Coca-Cola Aktie News: Dow Jones Aktie Coca-Cola tendiert am Montagnachmittag schwächer

29.09.25 16:11 Uhr
Coca-Cola Aktie News: Dow Jones Aktie Coca-Cola tendiert am Montagnachmittag schwächer

Die Aktie von Coca-Cola gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt fiel die Coca-Cola-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 0,5 Prozent auf 65,37 USD ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Coca-Cola Co.
55,94 EUR -0,06 EUR -0,11%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktionäre schickten das Papier von Coca-Cola nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie um 15:53 Uhr 0,5 Prozent auf 65,37 USD. Bei 65,36 USD markierte die Coca-Cola-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 65,67 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 442.998 Coca-Cola-Aktien umgesetzt.

Bei 74,38 USD markierte der Titel am 23.04.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der aktuelle Kurs der Coca-Cola-Aktie ist somit 13,78 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Anteilsschein verbuchte am 08.01.2025 Kursverluste bis auf 60,62 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 7,27 Prozent würde die Coca-Cola-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten gehen davon aus, dass Coca-Cola-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 2,03 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Coca-Cola 1,94 USD aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 79,67 USD für die Coca-Cola-Aktie.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Coca-Cola am 22.07.2025. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,88 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,56 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Coca-Cola mit einem Umsatz von insgesamt 12,72 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 12,31 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 3,32 Prozent gesteigert.

Am 22.10.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von Coca-Cola veröffentlicht werden.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 3,21 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Katherine Welles / Shutterstock.com

