Coca-Cola Aktie News: Dow Jones Aktie Coca-Cola tendiert am Abend fester

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagabend die Aktie von Coca-Cola. Zuletzt sprang die Coca-Cola-Aktie im New York-Handel an und legte um 0,3 Prozent auf 65,89 USD zu.

Die Aktie notierte um 20:08 Uhr mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 0,3 Prozent auf 65,89 USD zu. Die Coca-Cola-Aktie zog in der Spitze bis auf 66,09 USD an. Bei 65,67 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Im heutigen Handel wurden bisher 1.315.615 Coca-Cola-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 74,38 USD erreichte der Titel am 23.04.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 12,89 Prozent könnte die Coca-Cola-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 60,62 USD fiel das Papier am 08.01.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Coca-Cola-Aktie 8,00 Prozent sinken.

Coca-Cola-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 1,94 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 2,03 USD aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 79,67 USD an.

Am 22.07.2025 legte Coca-Cola die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,88 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,56 USD je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 12,72 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 3,32 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 12,31 Mrd. USD in den Büchern standen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte Coca-Cola am 22.10.2025 präsentieren.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Coca-Cola ein EPS in Höhe von 3,21 USD in den Büchern stehen haben wird.

