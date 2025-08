Coinbase Aktie News: S&P 500 Aktie Coinbase am Nachmittag mit kräftigen Verlusten

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Coinbase gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Coinbase nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 15,6 Prozent auf 318,65 USD.

Die Coinbase-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 15:53 Uhr 15,6 Prozent im Minus bei 318,65 USD. Die Abwärtsbewegung der Coinbase-Aktie ging bis auf 318,62 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 335,00 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 1.738.947 Coinbase-Aktien umgesetzt.

Am 19.07.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 444,59 USD an. Das 52-Wochen-Hoch liegt 39,52 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Coinbase-Aktie. Am 08.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 142,59 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 55,25 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Coinbase-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus.

Am 08.05.2025 lud Coinbase zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2025 endete. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,24 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 4,40 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 2,01 Mrd. USD – das entspricht einem Abschlag von 13,50 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 2,33 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 30.10.2025 erfolgen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Coinbase-Aktie in Höhe von 5,46 USD im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Coinbase-Aktie

Top 10 Bitcoin-Unternehmen: Tesla und Strategy unter den größten BTC-Investoren

Ausblick: Coinbase verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Cathie Wood nutzt Bitcoin-Hoch: ARK Invest verkauft Anteile an Coinbase und eigenem Bitcoin-ETF