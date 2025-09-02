Coinbase Aktie News: S&P 500 Aktie Coinbase kommt am Abend kaum vom Fleck

Notierung im Blick

Die Aktie von Coinbase zeigt sich am Mittwochabend ohne große Bewegung. Die Coinbase-Aktie notierte im NASDAQ-Handel zuletzt bei 303,32 USD und damit auf dem Niveau des Vortages.

Kaum Bewegung ließ sich um 20:08 Uhr bei der Coinbase-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via NASDAQ bei 303,32 USD. Die Coinbase-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 308,24 USD. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Coinbase-Aktie bisher bei 302,66 USD. Bei 304,71 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Bisher wurden heute 854.194 Coinbase-Aktien gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (444,59 USD) erklomm das Papier am 19.07.2025. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 46,57 Prozent. Bei 142,59 USD fiel das Papier am 08.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Coinbase-Aktie damit 112,73 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Für Coinbase-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden.

Coinbase veröffentlichte am 31.07.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Es stand ein EPS von 5,14 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Coinbase noch ein Gewinn pro Aktie von 0,14 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 2,99 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,43 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 30.10.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 7,74 USD je Coinbase-Aktie belaufen.

