Coinbase Aktie News: Anleger greifen bei Coinbase am Nachmittag zu

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Coinbase. Zuletzt wies die Coinbase-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 3,0 Prozent auf 181,60 USD nach oben.

Um 15:53 Uhr wies die Coinbase-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 3,0 Prozent auf 181,60 USD nach oben. In der Spitze gewann die Coinbase-Aktie bis auf 183,00 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 181,36 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Coinbase-Aktien beläuft sich auf 735.877 Stück.

Am 26.03.2024 markierte das Papier bei 283,33 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Coinbase-Aktie mit einem Kursplus von 56,02 Prozent wieder erreichen. Am 28.10.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 70,43 USD ab. Mit einem Abschlag von mindestens 61,22 Prozent könnte die Coinbase-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte Coinbase 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Coinbase veröffentlichte am 01.08.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS lag bei 0,15 USD. Im letzten Jahr hatte Coinbase einen Gewinn von -0,42 USD je Aktie eingefahren. Coinbase hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,43 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 101,30 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 707,91 Mio. USD erwirtschaftet worden waren.

Voraussichtlich am 30.10.2024 dürfte Coinbase Anlegern einen Blick in die Q3 2024-Bilanz gewähren. Experten kalkulieren am 30.10.2025 mit der Veröffentlichung der Q3 2025-Bilanz von Coinbase.

Den erwarteten Gewinn je Coinbase-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 5,62 USD fest.

