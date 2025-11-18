Coinbase Aktie News: S&P 500 Aktie Coinbase zieht am Dienstagnachmittag an

Notierung im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagnachmittag der Anteilsschein von Coinbase. Die Coinbase-Aktie konnte zuletzt im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,0 Prozent auf 266,61 USD.

Das Papier von Coinbase konnte um 15:53 Uhr klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 1,0 Prozent auf 266,61 USD. Die Coinbase-Aktie zog in der Spitze bis auf 270,88 USD an. Bei 261,13 USD eröffnete der Anteilsschein. Von der Coinbase-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 588.938 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 19.07.2025 bei 444,59 USD. Der derzeitige Kurs der Coinbase-Aktie liegt somit 40,03 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 08.04.2025 bei 142,59 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Coinbase-Aktie derzeit noch 46,52 Prozent Luft nach unten.

Für Coinbase-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden.

Am 30.10.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es stand ein EPS von 1,50 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Coinbase noch ein Gewinn pro Aktie von 0,28 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 1,47 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,21 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Coinbase wird die nächste Bilanz für Q4 2025 voraussichtlich am 25.02.2026 vorlegen.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 8,16 USD je Coinbase-Aktie belaufen.

