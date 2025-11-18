Coinbase Aktie News: S&P 500 Aktie Anleger greifen bei Coinbase am Abend zu

Aktie im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagabend der Anteilsschein von Coinbase. Das Papier von Coinbase konnte zuletzt klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 0,7 Prozent auf 265,76 USD.

Um 20:08 Uhr wies die Coinbase-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 265,76 USD nach oben. In der Spitze legte die Coinbase-Aktie bis auf 270,88 USD zu. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 261,13 USD. Zuletzt wechselten 1.823.073 Coinbase-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 444,59 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (19.07.2025). Das 52-Wochen-Hoch liegt 67,29 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Coinbase-Aktie. Am 08.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 142,59 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Coinbase-Aktie derzeit noch 46,35 Prozent Luft nach unten.

Die Dividendenausschüttung für Coinbase-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen.

Die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal legte Coinbase am 30.10.2025 vor. In Sachen EPS wurden 1,50 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Coinbase 0,28 USD je Aktie eingenommen. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 21,84 Prozent auf 1,47 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,21 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 25.02.2026 erfolgen.

In der Coinbase-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 8,16 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

