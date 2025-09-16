Commerzbank Aktie News: Commerzbank am Mittwochvormittag freundlich

Blick auf Aktienkurs

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Commerzbank. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,2 Prozent auf 31,81 EUR zu.

Um 09:07 Uhr ging es für das Commerzbank-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,2 Prozent auf 31,81 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Commerzbank-Aktie sogar auf 31,98 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 31,91 EUR. Zuletzt wechselten 93.096 Commerzbank-Aktien den Besitzer.

Am 22.08.2025 erreichte der Anteilsschein mit 38,40 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 20,72 Prozent könnte die Commerzbank-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 27.11.2024 (13,90 EUR). Der aktuelle Kurs der Commerzbank-Aktie ist somit 56,30 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Commerzbank-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,650 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,956 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 29,27 EUR je Commerzbank-Aktie an.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Commerzbank am 06.08.2025 vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,19 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,29 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 5,86 Prozent auf 6,14 Mrd. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 6,52 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 06.11.2025 veröffentlicht. Die Veröffentlichung der Commerzbank-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 05.11.2026.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 2,50 EUR je Commerzbank-Aktie.

Redaktion finanzen.net

