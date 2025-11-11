CoreWeave Aktie News: CoreWeave am Abend massiv unter Druck
Die Aktie von CoreWeave gehört am Dienstagabend zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 15,2 Prozent auf 89,60 USD.
Werte in diesem Artikel
Der CoreWeave-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Um 20:08 Uhr verlor das Papier 15,2 Prozent auf 89,60 USD. Die CoreWeave-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 89,28 USD ab. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 96,00 USD. Bisher wurden via NASDAQ 14.001.951 CoreWeave-Aktien gekauft oder verkauft.
Am 12.08.2025 äußerte sich CoreWeave zu den Kennzahlen des am 30.06.2024 ausgelaufenen Quartals.
Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird für den 18.02.2026 terminiert.
Der Verlust 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -1,745 USD je CoreWeave-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.net
