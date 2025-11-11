DAX24.088 +0,5%Est505.726 +1,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,15 -3,6%Nas23.485 -0,2%Bitcoin88.716 -3,2%Euro1,1586 +0,2%Öl65,06 +1,6%Gold4.130 +0,3%
CoreWeave Aktie News: CoreWeave am Abend massiv unter Druck

11.11.25 20:23 Uhr
Die Aktie von CoreWeave gehört am Dienstagabend zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 15,2 Prozent auf 89,60 USD.

Der CoreWeave-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Um 20:08 Uhr verlor das Papier 15,2 Prozent auf 89,60 USD. Die CoreWeave-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 89,28 USD ab. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 96,00 USD. Bisher wurden via NASDAQ 14.001.951 CoreWeave-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 12.08.2025 äußerte sich CoreWeave zu den Kennzahlen des am 30.06.2024 ausgelaufenen Quartals.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird für den 18.02.2026 terminiert.

Der Verlust 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -1,745 USD je CoreWeave-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

