Corning Aktie News: S&P 500 Aktie Corning legt am Abend zu

Corning im Blick

Die Aktie von Corning gehört am Donnerstagabend zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 1,2 Prozent auf 88,17 USD zu.

Um 20:07 Uhr wies die Corning-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 1,2 Prozent auf 88,17 USD nach oben. Bei 88,60 USD markierte die Corning-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 87,39 USD. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 321.246 Corning-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 92,57 USD erreichte der Titel am 01.11.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Corning-Aktie derzeit noch 4,99 Prozent Luft nach oben. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 37,50 USD. Dieser Wert wurde am 08.04.2025 erreicht. Mit Abgaben von 57,47 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,14 USD. Im Vorjahr erhielten Corning-Aktionäre 1,12 USD je Wertpapier.

Am 28.10.2025 hat Corning in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 0,50 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren -0,14 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 20,91 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 4,10 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 3,39 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.

Am 03.02.2026 dürfte die Q4 2025-Bilanz von Corning veröffentlicht werden.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 3,03 USD je Aktie in den Corning-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Corning-Aktie

Corning-Aktie dennoch in Rot: Corning verzeichnet in Q3 Gewinne

Ausblick: Corning stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Bilanzen und Termine: Tesla, NVIDIA, Apple, Amazon & Co. - Ergebnisse der Tech-Riesen in der aktuellen Saison