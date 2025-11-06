Corning Aktie News: S&P 500 Aktie Corning legt am Abend zu
Die Aktie von Corning gehört am Donnerstagabend zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 1,2 Prozent auf 88,17 USD zu.
Werte in diesem Artikel
Um 20:07 Uhr wies die Corning-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 1,2 Prozent auf 88,17 USD nach oben. Bei 88,60 USD markierte die Corning-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 87,39 USD. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 321.246 Corning-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Bei 92,57 USD erreichte der Titel am 01.11.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Corning-Aktie derzeit noch 4,99 Prozent Luft nach oben. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 37,50 USD. Dieser Wert wurde am 08.04.2025 erreicht. Mit Abgaben von 57,47 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,14 USD. Im Vorjahr erhielten Corning-Aktionäre 1,12 USD je Wertpapier.
Am 28.10.2025 hat Corning in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 0,50 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren -0,14 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 20,91 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 4,10 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 3,39 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.
Am 03.02.2026 dürfte die Q4 2025-Bilanz von Corning veröffentlicht werden.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 3,03 USD je Aktie in den Corning-Büchern.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur Corning-Aktie
Corning-Aktie dennoch in Rot: Corning verzeichnet in Q3 Gewinne
Ausblick: Corning stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Bilanzen und Termine: Tesla, NVIDIA, Apple, Amazon & Co. - Ergebnisse der Tech-Riesen in der aktuellen Saison
Übrigens: Corning und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf Corning
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Corning
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: Tischenko Irina / Shutterstock.com
Nachrichten zu Corning Inc.
Analysen zu Corning Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|08.08.2019
|Corning Overweight
|Barclays Capital
|26.10.2016
|Corning Buy
|Deutsche Bank AG
|13.06.2016
|Corning Hold
|Standpoint Research
|08.04.2016
|Corning Buy
|Deutsche Bank AG
|28.10.2015
|Corning Neutral
|UBS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|08.08.2019
|Corning Overweight
|Barclays Capital
|26.10.2016
|Corning Buy
|Deutsche Bank AG
|08.04.2016
|Corning Buy
|Deutsche Bank AG
|28.10.2015
|Corning Outperform
|RBC Capital Markets
|29.09.2015
|Corning Overweight
|Barclays Capital
|Datum
|Rating
|Analyst
|13.06.2016
|Corning Hold
|Standpoint Research
|28.10.2015
|Corning Neutral
|UBS AG
|28.01.2015
|Corning Sector Perform
|RBC Capital Markets
|04.11.2014
|Corning Hold
|Standpoint Research
|09.08.2012
|Corning neutral
|Citigroup Corp.
|Datum
|Rating
|Analyst
|15.01.2009
|Corning Downgrade
|Merrill Lynch & Co., Inc.
|19.11.2008
|Corning Downgrade
|Davenport & Company LLC
|29.07.2005
|Corning höheres Kursziel
|Lazard Freres
|28.07.2005
|Update Corning Inc.: Sell
|Lazard Freres
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Corning Inc. nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen