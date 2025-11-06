DAX23.734 -1,3%Est505.611 -1,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,12 -1,6%Nas23.197 -1,3%Bitcoin88.050 -2,6%Euro1,1547 +0,5%Öl63,38 -0,3%Gold3.989 +0,2%
Corning im Blick
Rohstoffe im Fokus: So bewegen sich Goldpreis & Co. am Donnerstagabend
Krypto braucht Sicherheit: UBS drängt auf weltweite Regulierung für Bitcoin, Ethereum & Co.
Corning im Blick

Corning Aktie News: S&P 500 Aktie Corning legt am Abend zu

06.11.25 20:23 Uhr
Die Aktie von Corning gehört am Donnerstagabend zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 1,2 Prozent auf 88,17 USD zu.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Corning Inc.
75,57 EUR 1,68 EUR 2,27%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 20:07 Uhr wies die Corning-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 1,2 Prozent auf 88,17 USD nach oben. Bei 88,60 USD markierte die Corning-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 87,39 USD. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 321.246 Corning-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 92,57 USD erreichte der Titel am 01.11.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Corning-Aktie derzeit noch 4,99 Prozent Luft nach oben. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 37,50 USD. Dieser Wert wurde am 08.04.2025 erreicht. Mit Abgaben von 57,47 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,14 USD. Im Vorjahr erhielten Corning-Aktionäre 1,12 USD je Wertpapier.

Am 28.10.2025 hat Corning in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 0,50 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren -0,14 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 20,91 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 4,10 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 3,39 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.

Am 03.02.2026 dürfte die Q4 2025-Bilanz von Corning veröffentlicht werden.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 3,03 USD je Aktie in den Corning-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Corning-Aktie

In eigener Sache

Bildquellen: Tischenko Irina / Shutterstock.com

Nachrichten zu Corning Inc.

DatumMeistgelesen
Analysen zu Corning Inc.

DatumRatingAnalyst
08.08.2019Corning OverweightBarclays Capital
26.10.2016Corning BuyDeutsche Bank AG
13.06.2016Corning HoldStandpoint Research
08.04.2016Corning BuyDeutsche Bank AG
28.10.2015Corning NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
08.08.2019Corning OverweightBarclays Capital
26.10.2016Corning BuyDeutsche Bank AG
08.04.2016Corning BuyDeutsche Bank AG
28.10.2015Corning OutperformRBC Capital Markets
29.09.2015Corning OverweightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
13.06.2016Corning HoldStandpoint Research
28.10.2015Corning NeutralUBS AG
28.01.2015Corning Sector PerformRBC Capital Markets
04.11.2014Corning HoldStandpoint Research
09.08.2012Corning neutralCitigroup Corp.
DatumRatingAnalyst
15.01.2009Corning DowngradeMerrill Lynch & Co., Inc.
19.11.2008Corning DowngradeDavenport & Company LLC
29.07.2005Corning höheres KurszielLazard Freres
28.07.2005Update Corning Inc.: SellLazard Freres

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Corning Inc. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
