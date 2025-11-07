Corning Aktie News: S&P 500 Aktie Corning tendiert am Nachmittag südwärts
Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Corning. Die Corning-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 3,3 Prozent auf 85,00 USD abwärts.
Werte in diesem Artikel
Die Corning-Aktie musste um 15:53 Uhr Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 3,3 Prozent auf 85,00 USD abwärts. Die größten Abgaben verzeichnete die Corning-Aktie bis auf 83,59 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 85,90 USD. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 170.588 Corning-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Der Anteilsschein kletterte am 01.11.2025 auf bis zu 92,57 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 8,91 Prozent. Am 08.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 37,50 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Abschläge von 55,88 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Nachdem im Jahr 2024 1,12 USD an Corning-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,14 USD aus.
Am 28.10.2025 äußerte sich Corning zu den Kennzahlen des am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurden 0,50 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Corning -0,14 USD je Aktie eingenommen. Das vergangene Quartal hat Corning mit einem Umsatz von insgesamt 4,10 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,39 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 20,91 Prozent gesteigert.
Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2025 dürfte Corning am 03.02.2026 präsentieren.
In der Corning-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 3,03 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
|Datum
|Rating
|Analyst
|08.08.2019
|Corning Overweight
|Barclays Capital
|26.10.2016
|Corning Buy
|Deutsche Bank AG
|13.06.2016
|Corning Hold
|Standpoint Research
|08.04.2016
|Corning Buy
|Deutsche Bank AG
|28.10.2015
|Corning Neutral
|UBS AG
