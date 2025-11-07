DAX23.570 -0,7%Est505.567 -0,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,81 +2,4%Nas22.937 -0,5%Bitcoin89.156 +1,6%Euro1,1565 +0,1%Öl63,61 +0,1%Gold4.000 +0,6%
Corning im Fokus

07.11.25 20:23 Uhr
Corning Aktie News: S&P 500 Aktie Corning am Abend leichter

Die Aktie von Corning gehört am Freitagabend zu den Verlierern des Tages. Die Corning-Aktie musste zuletzt im New York-Handel abgeben und fiel um 3,9 Prozent auf 84,42 USD.

Das Papier von Corning befand sich um 20:07 Uhr im Sinkflug und gab im New York-Handel 3,9 Prozent auf 84,42 USD ab. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Corning-Aktie bisher bei 83,35 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 85,90 USD. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 479.050 Corning-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (92,57 USD) erklomm das Papier am 01.11.2025. Mit einem Zuwachs von 9,65 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 37,50 USD fiel das Papier am 08.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Corning-Aktie 55,58 Prozent sinken.

Zuletzt erhielten Corning-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 1,12 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,14 USD aus.

Am 28.10.2025 hat Corning die Kennzahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 0,50 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren -0,14 USD je Aktie erzielt worden. Im abgelaufenen Quartal hat Corning 4,10 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 20,91 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 3,39 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 03.02.2026 dürfte Corning Anlegern einen Blick in die Q4 2025-Bilanz gewähren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 3,03 USD je Aktie in den Corning-Büchern.

Redaktion finanzen.net

