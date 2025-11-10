Corning Aktie News: S&P 500 Aktie Corning am Abend höher

Aktie im Fokus

Die Aktie von Corning gehört am Montagabend zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt stieg die Corning-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 3,6 Prozent auf 88,56 USD.

Die Aktie notierte um 20:07 Uhr mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 3,6 Prozent auf 88,56 USD zu. Kurzfristig markierte die Corning-Aktie bei 88,80 USD ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke stand der Titel bei 87,70 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 459.378 Corning-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 92,57 USD erreichte der Titel am 01.11.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Corning-Aktie 4,53 Prozent zulegen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 37,50 USD am 08.04.2025. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 57,66 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Corning-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 1,12 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,14 USD aus.

Corning gewährte am 28.10.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,50 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten -0,14 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 4,10 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 3,39 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird für den 03.02.2026 terminiert.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Corning-Gewinn in Höhe von 3,03 USD je Aktie aus.

