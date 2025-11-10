Corning Aktie News: S&P 500 Aktie Corning am Nachmittag im Aufwind

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Corning gehört am Montagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 2,9 Prozent auf 87,92 USD zu.

Um 15:52 Uhr wies die Corning-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 2,9 Prozent auf 87,92 USD nach oben. Bei 88,39 USD markierte die Corning-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 87,70 USD. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 124.395 Corning-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 01.11.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 92,57 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Corning-Aktie damit 5,02 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Kursverluste drückten das Papier am 08.04.2025 auf bis zu 37,50 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Corning-Aktie ist somit 57,35 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nachdem im Jahr 2024 1,12 USD an Corning-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,14 USD aus.

Die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Corning am 28.10.2025. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,50 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten -0,14 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 4,10 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Corning 3,39 Mrd. USD umgesetzt.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird am 03.02.2026 erwartet.

Den erwarteten Gewinn je Corning-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 3,03 USD fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Corning-Aktie

Corning-Aktie dennoch in Rot: Corning verzeichnet in Q3 Gewinne

Ausblick: Corning stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Bilanzen und Termine: Tesla, NVIDIA, Apple, Amazon & Co. - Ergebnisse der Tech-Riesen in der aktuellen Saison