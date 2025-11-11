Corning Aktie News: S&P 500 Aktie Corning verliert am Dienstagnachmittag

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Corning gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Corning-Aktie musste zuletzt im New York-Handel abgeben und fiel um 1,2 Prozent auf 87,49 USD.

Die Corning-Aktie musste um 15:52 Uhr im New York-Handel abgeben und fiel um 1,2 Prozent auf 87,49 USD. Das bisherige Tagestief markierte Corning-Aktie bei 87,33 USD. Den New York-Handel startete das Papier bei 87,61 USD. Bisher wurden via New York 137.092 Corning-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 92,57 USD erreichte der Titel am 01.11.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Corning-Aktie ist somit 5,81 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 37,50 USD erreichte der Anteilsschein am 08.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 57,14 Prozent würde die Corning-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Corning-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 1,12 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,14 USD belaufen.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Corning am 28.10.2025 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,50 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von -0,14 USD je Aktie vermeldet. Das vergangene Quartal hat Corning mit einem Umsatz von insgesamt 4,10 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,39 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 20,91 Prozent gesteigert.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2025 dürfte Corning am 03.02.2026 präsentieren.

Experten taxieren den Corning-Gewinn für das Jahr 2026 auf 3,03 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

