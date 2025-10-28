Corning Aktie News: S&P 500 Aktie Corning tendiert am Dienstagnachmittag schwächer

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Corning. Die Corning-Aktie gab im New York-Handel zuletzt um 4,4 Prozent auf 85,43 USD nach.

Die Aktie notierte um 15:53 Uhr mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 4,4 Prozent auf 85,43 USD. Die Abwärtsbewegung der Corning-Aktie ging bis auf 83,50 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 83,50 USD. Bisher wurden via New York 750.878 Corning-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 27.10.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 89,77 USD an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 5,07 Prozent hinzugewinnen. Der Anteilsschein verbuchte am 08.04.2025 Kursverluste bis auf 37,50 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 56,10 Prozent könnte die Corning-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Für Corning-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 1,12 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,15 USD ausgeschüttet werden.

Corning ließ sich am 29.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,54 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Corning 0,12 USD je Aktie verdient. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 18,79 Prozent auf 3,86 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 3,25 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Mit der Q4 2025-Bilanzvorlage von Corning wird am 03.02.2026 gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2026 rechnen Experten am 03.11.2026.

Experten taxieren den Corning-Gewinn für das Jahr 2025 auf 2,48 USD je Aktie.

