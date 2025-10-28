Corning Aktie News: S&P 500 Aktie Corning am Abend im Minusbereich

Corning im Fokus

Die Aktie von Corning gehört am Dienstagabend zu den Verlierern des Tages. Die Corning-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 3,3 Prozent auf 86,42 USD abwärts.

Die Corning-Aktie notierte im New York-Handel um 20:08 Uhr mit Abschlägen von 3,3 Prozent bei 86,42 USD. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Corning-Aktie bisher bei 83,50 USD. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 83,50 USD. Zuletzt wechselten via New York 1.212.446 Corning-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 89,77 USD erreichte der Titel am 27.10.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 3,87 Prozent über dem aktuellen Kurs der Corning-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 08.04.2025 Kursverluste bis auf 37,50 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 56,61 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2024 erhielten Corning-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,12 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,15 USD.

Corning ließ sich am 29.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Corning hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,54 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,12 USD je Aktie gewesen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Corning im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 18,79 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 3,86 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 3,25 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2025 dürfte Corning am 03.02.2026 präsentieren. Experten erwarten die Q3 2026-Kennzahlen am 03.11.2026.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Corning ein EPS in Höhe von 2,48 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

