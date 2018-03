BoA-Chefstratege: Eine weitere 6-Billionen-Dollar-Korrektur steht vor der Tür

Seit einigen Wochen gibt es eine Achterbahnfahrt an den internationalen Finanzmärkten. Die Anleger zeigen sich hochnervös, schon kleine Nachrichten können starke Kursschwankungen auslösen. Einige Experten malen angesichts der unsicheren Marktlage ein düsteres Bild für die weitere Börsenentwicklung.

Märkte vor weiterer 6 Billionen Dollar-Korrektur?

Allen voran heben die Analysten der US-Großbank Bank of America warnend den Zeigefinger. Chefstratege Michael Hartnett erklärte, dass er und sein Team eine weitere ähnliche Korrektur erwarten wie die, bei der Anfang Februar weltweit 6 Billionen Dollar an Börsenwert ausgelöscht wurden. Die Turbulenzen des aktuellen Börsenjahres kämen zu einer Zeit, in der Unternehmensgewinne aber auch monetäre Anreize ihren Höhepunkt erreichten, so die BoA-Strategen weiter.

In einer Nachricht vom 1. März veröffentlichten die Experten auch ihren Ausblick auf den S&P 500. Demnach sei es wahrscheinlich, dass das Börsenbarometer bis auf 2.534 Punkte fallen werde - das wäre ein Niveau, bis zu dem es auch bei der letzten 10-Prozent-Korrektur nach unten gegangen war. Innerhalb des vergangenen Jahres hatte der Index mehr als 13 Prozent zugelegt, auf 5-Jahressicht wurde ein Plus von fast 75 Prozent erreicht.

Unterstützung kommt von Morgan Stanley

Ähnlich pessimistisch äußerten sich jüngst Experten von Morgan Stanley. Chefstratege Andrew Sheets hatte den Kursrücksetzer vom Februar als "Vorspeise" bezeichnet, das "Hauptgericht" komme erst noch. Insbesondere die Rückkehr der Inflation macht Sheets Sorgen, ein weiterer Crash werde kommen, fürchtet er. Anleger werden wohl angesichts steigender Anleihenrenditen bald ihr Geld aus dem Aktienmarkt abziehen und stattdessen in den risikoärmeren US-Anleihenmarkt umschichten, so seine Voraussage.

Morgan Stanley und die Bank of America stehen mit ihrer bearishen Prognose nicht alleine da: Zahlreiche andere Investmenthäuser haben kürzlich ähnlich besorgniserregende Ausblicke auf die internationalen Aktienmärkte veröffentlicht.

Bullen noch nicht ausgestorben

Doch es gibt sie noch, die Optimisten am Markt. Einer davon ist Jonathan Golub von der Credit Suisse, der die jüngste Schwäche beim S&P 500 eher als Überreaktion auf die von US-Präsident Donald Trump forcierten Protektionismus-Bemühungen durch die Ankündigung von Strafzöllen verstanden wissen will. Der Experte sieht die aktuelle Marktschwäche im Gegenteil als günstige Einstiegschance.



