So entwickelt sich CrowdStrike

CrowdStrike Aktie News: NASDAQ 100 Aktie CrowdStrike gibt am Mittwochabend nach

03.09.25 20:24 Uhr
CrowdStrike Aktie News: NASDAQ 100 Aktie CrowdStrike gibt am Mittwochabend nach

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochabend die Aktie von CrowdStrike. Die CrowdStrike-Aktie gab im NASDAQ-Handel zuletzt um 0,9 Prozent auf 409,87 USD nach.

Der CrowdStrike-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Um 20:06 Uhr verlor das Papier 0,9 Prozent auf 409,87 USD. Die Abwärtsbewegung der CrowdStrike-Aktie ging bis auf 404,46 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 412,42 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 451.392 CrowdStrike-Aktien umgesetzt.

Bei 517,69 USD erreichte der Titel am 04.07.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 26,31 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 12.09.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 242,42 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die CrowdStrike-Aktie 69,07 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2025 erhielten CrowdStrike-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD.

Die Bilanz zum am 31.07.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte CrowdStrike am 27.08.2025. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,31 USD gegenüber 0,19 USD im Vorjahresquartal verkündet. Umsatzseitig wurden 1,17 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte CrowdStrike 963,87 Mio. USD umgesetzt.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 02.12.2025 erwartet.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 3,66 USD je CrowdStrike-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur CrowdStrike-Aktie

Bildquellen: laviana / Shutterstock.com

Analysen zu CrowdStrike

DatumRatingAnalyst
19.07.2019CrowdStrike A OverweightBarclays Capital
19.07.2019CrowdStrike A BuyNeedham & Company, LLC
08.07.2019CrowdStrike A OutperformOppenheimer & Co. Inc.
08.07.2019CrowdStrike A OverweightBarclays Capital
08.07.2019CrowdStrike A BuyNeedham & Company, LLC
